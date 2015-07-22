رئيس تشيفاس المكسيكي: سنكافح من أجل التعاقد مع تشيتشاريتو

أرسل إنبي موافقة رسمية للزمالك على بيع نجمه محمود عبد المنعم "كهربا" بعد العرض الذي تقدم به النادي الأبيض.

وكان إنبي قد أكد نهاية أزمة المستحقات المادية المتأخرة لدى الزمالك بشأن صفقة إسلام عوض. وطلب النادي الأبيض ضم كهربا وأحمد رفعت وصالح جمعة.

وأعلن إنبي اليوم الأربعاء عن انتقال صالح جمعة رسميا إلى الأهلي مقابل 7 ملايين جنيه.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي لـFilGoal.com: "وافقنا على انتقال كهربا للزمالك من حيث المبدأ".

وتابع "أرسلنا للزمالك موافقة على بيع كهربا، وطلبنا الاجتماع معهم من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل الانتقال".

وأشار مدير الكرة بإنبي إلى أن النادي لم يحسم موقفه بشأن العرض المقدم من الزمالك لضم أحمد رفعت جناح الفريق.

وأوضح "لازلنا ننتظر رأي الجهاز الفني بشأن أحمد رفعت".