صاحب بلاغ برديس وشاكيرا: الانفلات الأخلاقى الدافع وراء اتهامى لهما

أكد المحامى محمد النمر، مقدم بلاغى الراقصة برديس والمطربة شاكيرا، للنيابة يتهمهما بالتحريض على الفسق، أن الدافع وراء تقديمه البلاغ هو حالة الانفلات الأخلاقى التى أصبح يعانى منها المجتمع المصرى.

وأضاف "النمر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قدم لنيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد بوس سيديهات تتضمن كليبات للراقصة برديس وشاكيرا بها مشاهد تحتوى على إيماءات جنسية تحرض على نشر الرذيله والفسق منها كليب ياواد ياتقيل لبرديس وكليب الكمون، وكلاهما يحرض على نشر الرذيلة فى المجتمع، وكذلك فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى تظهر فيه الراقصة برديس ووالدتها فى مشاهد خليعة.

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