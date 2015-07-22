وصول برديس وشاكيرا نيابة العجوزة للتحقيق معهما فى التحريض على الفسق

وصلت منذ قليل الراقصة برديس والمطربة شاكيرا إلى مقر نيابة العجوزة، لبدء التحقيق معهما لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة وارتكاب أفعال فاضحة، ووصلت برديس مرتدية بدلة رقص ومغطاة بملاية بينما وصلت شاكيرا مرتدية "فستان" .

كان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ لنيابة العجوزة يتهم فيه كلا من الراقصة برديس بالتحريض على الفسق من خلال فيديو كليب قامت بتصويره، وهو "يا واد يا تقيل"، لتضمنه مشاهد تحث على نشر الرذيلة، وبلاغ آخر يتهم الراقصة شاكيرا المصرية بالتحريض على الفسق من خلال كليبها الكمون لتضمنه مشاهد وإيماءات جنسية تحث على نشر الرذيلة.

وأكد المحامى محمد النمر، مقدم بلاغى الراقصة برديس والمطربة شاكيرا، أن الدافع وراء تقديمه البلاغ هو حالة الانفلات الأخلاقى التى أصبح يعانى منها المجتمع المصرى.

وأضاف "النمر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قدم لنيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس سيديهات تتضمن كليبات للراقصة برديس وشاكيرا بها مشاهد تحتوى على إيماءات جنسية تحرض على نشر الرذيلة والفسق منها كليب ياواد ياتقيل لبرديس وكليب الكمون، وكلاهما يحرض على نشر الرذيلة فى المجتمع، وكذلك فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعى تظهر فيه الراقصة برديس ووالدتها فى مشاهد خليعة.

>