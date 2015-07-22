منزل على منحدر بجوار بحر إيجه

يشرف هذا المنزل الزجاجي المذهل، الذي سيتم بناؤه على منحدر، على مناظر أخاذة لبحر إيجه في اليونان.

كان صمّم بطريقة تستعيد سلسلة أفلام جيمس بوند، من قبل مهندسي شركة "أوبن بلاتفورم أرشيتيكتور" المعماريين.

إن الجزء الخارجي من الزجاج يقدّم للزائرين رؤية 360 درجة لبحر إيجه. يقول المصممون إن "المكان يشكّل تحدّ في الهندسة المعمارية المبتكرة، ويبرز استخدام خامات بسيطة، كالخشب والزجاج والخرسانة".

يبدو سقف المنزل وحوض السباحة المزجج استمراراً لبحر إيجه الشاعري، ويتواصل مع السماء الزرقاء الواسعة اليونانية، فيما تتمثّل البساطة في حضور ثلاثة ألواح خرسانية سميكة في البناء. أمّا حوض السباحة البلوري المصنوع من الزجاج المقوى فيقع بين الجدران لتنعيم المواد الصلبة والسماح بدخول الضوء الطبيعي بوفرة، ممّا ينير المكان.

يحتوي المنزل على مطبخ وغرفة معيشة وحمّام وغرفة نوم رئيسة وغرفة للضيوف.

لدخول المنزل يمكن للزائرين صعود 50 درجة من بحر إيجه، او استخدام المصعد.

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