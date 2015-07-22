موظفو مستشفى جامعة المنيا يحررون محضرا ضد أحد البنوك لتأخر صرف مرتباتهم

حرر العاملون بمستشفى جامعة المنيا، محضرًا ضد فرع أحد البنوك بالمنيا بسبب تأخر صرف رواتبهم، حيث تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا، يفيد تقدم عدد من الموظفين بمستشفى المنيا الجامعى ببلاغ، اليوم الأربعاء، ضد مدير ومسئولى فرع أحد البنوك بالمنيا، يتهمونهم بالتقاعس وعدم صرف مرتبات الموظفين بالمستشفى عن شهر يوليو الحالى، بزعم عدم وجود مبالغ مالية بالبنك.

وحرر المحضر لكل من يسرى فرغلى سليم 41 سنة مدير الشئون المالية والإدارية بمستشفى المنيا الجامعى، ومنتصر عبد المنعم محمود 45 سنة، موظف، ومحمد أحمد عبدالرحيم 59 سنة موظف بالمستشفى.

وقرر مدير فرع البنك عدم وصول الشيك الخاص برواتبهم من وزارة المالية، موضحاً أنه جارى استعجاله لإنهاء إجراءات الصرف.