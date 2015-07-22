وصول 933 راكبا و493 معتمرا لميناء نوبيع

قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهئية موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل، اليوم الأربعاء، العبارة آيلة وعلى متنها 282 راكبا منهم 45 معتمرا وباص عمرة و15 سيارة ملاكى و9 شاحنات وباصين جيت والسفينة سينا وعلى متنها 49 راكبا و44 شاحنة.

وأضاف عبد الرحيم، أن الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة آيلة، وعلى متنها 602 راكب منهم 448 معتمرا و10 باص عمرة و25 سيارة وتريلتين كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 587 راكبا و4 سيارات، والسفينة سينا وعلى متنها 13 تريلا وبرادين.

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