محافظ دمياط يوجه الشكر للعاملين فى مديرية الطرق على جهودهم

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الشكر للعاملين بمديرية الطرق والنقل بدمياط وعلى رأسهم المهندس ضياء الدين عوض مدير عام الطرق على جهودهم الملموسة فى إنجاز أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق خلال شهر رمضان، حيث تم تنفيذ أعمال ترميمات وصيانة الطرق بتكلفة 670,2 مليون جنيه.

وأوضح مدير عام الطرق فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن هذه الأعمال شملت تنفيذ أعمال ترميمات بالأسفلت لقطاعات بطريق الهرنة بمركز فارسكور بداية من طريق دمياط - المنصورة حتى تفتيش السرو بطول 7.5 كم حتى الآن، وبتكلفة 1.2 مليون جنيه وأعمال ترميمات بالأسفلت لقطاعات بطريق أبو النوم بمركز كفر سعد بداية من طريق دمياط - المنصورة السريع حتى الطريق الدولى بطول 2.5 كم، وبتكلفة 450 ألف جنيه، وأعمال ترميمات بطريق 191 دمياط - الروضة بطول 1.5 كم، بتكلفة 100 ألف جنيه حيث جارى استكمال باقى الأعمال بهذه الطرق.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال رد الشىء لأصله بمدخل مدينة دمياط ناحية السنانية بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بطول 300 متر، وبعرض متوسط 10 م وبتكلفة 70 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من عمل المطبات المطلوبة بمنطقة المنتزه المتفرع من شارع أبو الوفا، وشارع صلاح سالم بمدينة دمياط وأعمال ترميمات بشارع أحمد المقدم بمدينة فارسكور، وشارع المصنع بمنطقة كفر أبو عظمة تنفيذ شركة المقاولون العرب هذا بجانب الانتهاء من صيانة كوبرى هويس دمياط بعد رفع كفاءته بتكلفة 850 ألف جنيه، حيث تم تنفيذ الفواصل وطلاء الأسوار ووضع طبقة أسفلت سطحية وعمل محددات للطريق.