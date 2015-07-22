تجهيز معامل الحاسب الآلى للتنسيق الإلكترونى فى جنوب الوادى

أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، الانتهاء من تجهيز معامل الحاسب الآلى بالجامعة لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، حيث يتم استقبال طلاب المرحلة الأولى اعتبارا من السبت 25 يوليو حتى الأربعاء 29 يوليو، مشيرا إلى أن المعامل تفتح أبوابها يوميا لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، بينما تستمر المعامل فى تقديم خدماتها للطلاب حتى السابعة مساء يوم الأربعاء 29 يوليو.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز 4 معامل بمقر الجامعة بقنا مجهزة بـ78 جهازا، مؤكداً تخصيص معمل التطوير بكلية التربية لطلاب وطالبات الشعبة العلمية ومعمل التطوير 1 بمبنى المدرجات لطالبات الشعبة الأدبية ومعمل التطوير 2 بمبنى قاعة المؤتمرات لطلاب الشعبة الأدبية ومعمل 3 بمبنى قاعة المؤتمرات لطلاب وطالبات الشعبة الأدبية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص أماكن انتظار للطلاب وذويهم بمدرج 1 بكلية التربية ومدرج 1 بمبنى المدرجات ومدرجات كلية الآداب، كما يتواجد بكل معمل مهندس حاسب آلى ومدخل بيانات وأخصائى شئون طلاب لمساعدة الطلاب والإجابة عن كافة الاستفسارات.

من جانبه أكد على فكرى، مدير مركز المعلومات، أن معمل نادى التكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة بالأقصر مجهز بـ15 جهازا، ومعمل التطوير 1 بكلية التربية بالغردقة مجهز بـ20 جهازا.