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أمناء شرطة بمرور دمنهور يغلقون أبواب القسم احتجاجا على نقل زملائهم

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أمناء شرطة بمرور دمنهور يغلقون أبواب القسم احتجاجا على نقل زملائهم أمناء شرطة بمرور دمنهور يغلقون أبواب القسم احتجاجا على نقل زملائهم
أغلق العشرات من أمناء وأفراد الشرطة، التابعين للإدارة العامة للمرور بمدينة دمنهور، أبواب قسم دمنهور، احتجاجا على نقل 7 منهم لمديرية أمن الإسكندرية، وقام أمين شرطة بطعن نفسه بسكين فى محاولة للانتحار احتجاجا على نقله.

ودخل العشرات من أمناء وأفراد الشرطة التابعين للإدارة العامة للمرور، منذ قليل، فى إضراب مفتوح عن العمل بمدينة دمنهور بالبحيرة، احتجاجا على نقل 7 منهم لمديرية أمن الإسكندرية، وقام الأمناء والأفراد بغلق أبواب القسم وافتراش مدخله الخارجى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ورفع المضربون لافتات مدونة عليها مطالبهم.

وأكد المحتجون أن هناك تعسفا واضحا من قبل مديرالإدارة مع الأفراد والأمناء، خاصة مع تطبيق عقوبات مشددة عليهم، على حد تعبيرهم.

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مصر 365