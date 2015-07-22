عبور 50 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3 ملايين طن

عبرت قناة السويس، اليوم الأربعاء، 50 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و67 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة قدرها مليون و57 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية NADISON MAERSK

>بحمولة قدرها 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و10 آلاف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع البنمية LSC ZOE بحمولة قدرها 193 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى بلجيكا.

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