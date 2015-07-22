أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صالح جمعة يطلب القميص رقم 22 في الأهلي

Google+ Print
صالح جمعة يطلب القميص رقم 22 في الأهلي صالح جمعة يطلب القميص رقم 22 في الأهلي

طلب صالح جمعة نجم وسط إنبي الدولي الحصول على القميص رقم 22 مع فريقه الجديد الأهلي.

وأعلن الأهلي وإنبي اتفاقهما اليوم الأربعاء بشأن انضمام صالح جمعة إلى النادي الأحمر بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه.

ولايزال الأهلي يدرس موقفه من الموافقة على طلب لاعب الوسط الدولي.

ولكن الأهلي يخشى أن يكرر تجربة محمد فاروق مع الفريق هذا الموسم. والتي انتهت في يناير.

ويرى مسؤولو الأهلي أن ارتداء القميص رقم 22 المرتبط بمحمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية قد يضع ضغطا جماهيريا كبيرا على صالح، وهو ما قد يؤثر على انسجامه مع الفريق.

ولكن في النهاية، لا يريد الأهلي أن يقف ضد رغبة لاعبه الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع