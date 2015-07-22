صالح جمعة يطلب القميص رقم 22 في الأهلي

طلب صالح جمعة نجم وسط إنبي الدولي الحصول على القميص رقم 22 مع فريقه الجديد الأهلي.

وأعلن الأهلي وإنبي اتفاقهما اليوم الأربعاء بشأن انضمام صالح جمعة إلى النادي الأحمر بعقد يمتد لخمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه.

ولايزال الأهلي يدرس موقفه من الموافقة على طلب لاعب الوسط الدولي.

ولكن الأهلي يخشى أن يكرر تجربة محمد فاروق مع الفريق هذا الموسم. والتي انتهت في يناير.

ويرى مسؤولو الأهلي أن ارتداء القميص رقم 22 المرتبط بمحمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية قد يضع ضغطا جماهيريا كبيرا على صالح، وهو ما قد يؤثر على انسجامه مع الفريق.

ولكن في النهاية، لا يريد الأهلي أن يقف ضد رغبة لاعبه الجديد.