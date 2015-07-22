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طائرات التحالف تقصف معسكرًا للحرس الجمهوري في تعز

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طائرات التحالف تقصف معسكرًا للحرس الجمهوري في تعز طائرات التحالف تقصف معسكرًا للحرس الجمهوري في تعز

قصفت طائرات دول التحالف العربى الليلة الماضية مقر معسكر اللواء 30 والمعروف باسم معسكر الحمزة التابع للحرس الجمهورى اليمنى فى محافظة إب شمال محافظة تعز.

 وأكدت مصادر محلية أن انفجارات وحرائق وقعت فى المقر وقامت سيارات الإسعاف بعد نصف ساعة بنقل عشرات القتلى والجرحى من المكان.

وأفادت مصادر المقاومة أن أبو محمد الغيلى القيادى بجماعة الحوثيين وخمسة من مرافقيه قتلوا مساء أمس فى كمين للمقاومة الشعبية على الطريق الذى يربط إب بمحافظة الضالع.

وفى محافظة تعز التى تشهد معارك بين قوات الجيش الموالى للشرعية والمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثيين واصلت المقاومة تقدمها وسيطرت على مواقع قرب السجن المركزى كانت تسيطر عليها الميليشيات، ودارت معارك عنيفة بين الجانبين، كما سيطرت المقاومة على مبنى البريد ومبنى المالية والمقر الرئيسى لحزب المؤتمر والمقر الرئيسى لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم التى سيطر عليها الحوثيون من قبل.

وأكدت مصادر محلية أن نحو 28 مسلحا من الميليشيات قتلوا وأصيب أكثر من 100 خلال المعارك التى وقعت أمس بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر المقاومة فى محافظة مأرب شرق اليمن أن عناصر المقامة قتلت 9 من ميليشيات الحوثيين فى المعارك التى وقعت أمس بين الجانبين فى غرب المحافظة، وأكدت المصادر أن المقاومة سيطرت على ثلاثة مواقع للميليشيات فى الوقت الذى تحاصر فيه مجموعة من الميليشيات فى المنطقة.

وتدور اشتباكات بين المقاومة المدعومة من القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثيين المدعومين من قوات موالية للرئيس السابق منذ شهر أبريل الماضى فى محاولة للسيطرة على المحافظة النفطية المهمة.

أ ش أ

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