المقاومة الشعبية اليمنية تقطع طرق إمداد الحوثيين بين لحج وتعز

أفاد مصدر من المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن المقاومة سيطرت على وادى عقان فى مدينة لحج جنوبى البلاد وقطعت طرق الإمداد على قاعدة العند الجوية بين تعز ولحج.

وقال المصدر إن المقاومة قطعت طرق إمداد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح بعد سيطرتها على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة العند التى تقع فيها قاعدة العند الجوية.

وأكد المصدر أن المقاومة الشعبية ستستمر فى عملية "تحرير" المدينة من الحوثيين وقوات صالح، بتنسيق مع قوات التحالف الذى تقوده السعودية.

وأشار إلى أن قوات التحالف شنت اليوم عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح فى مدينة لحج ودمرت آليات تابعة لهم. ويرسل الحوثيون وقوات صالح امداداتهم العسكرية نحو مقاتليهم فى مدينة تعز وعدن عن طريق قاعدة العند.

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