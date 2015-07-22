أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المقاومة الشعبية اليمنية تقطع طرق إمداد الحوثيين بين لحج وتعز

Google+ Print
المقاومة الشعبية اليمنية تقطع طرق إمداد الحوثيين بين لحج وتعز المقاومة الشعبية اليمنية تقطع طرق إمداد الحوثيين بين لحج وتعز
أفاد مصدر من المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم الأربعاء، بأن المقاومة سيطرت على وادى عقان فى مدينة لحج جنوبى البلاد وقطعت طرق الإمداد على قاعدة العند الجوية بين تعز ولحج.

وقال المصدر إن المقاومة قطعت طرق إمداد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح بعد سيطرتها على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة العند التى تقع فيها قاعدة العند الجوية.

وأكد المصدر أن المقاومة الشعبية ستستمر فى عملية "تحرير" المدينة من الحوثيين وقوات صالح، بتنسيق مع قوات التحالف الذى تقوده .

وأشار إلى أن قوات التحالف شنت اليوم عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح فى مدينة لحج ودمرت آليات تابعة لهم. ويرسل الحوثيون وقوات صالح امداداتهم العسكرية نحو مقاتليهم فى مدينة تعز وعدن عن طريق قاعدة العند.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل