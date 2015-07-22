صحيفة "لو موند" تشيد بزيارة ساركوزى إلى تونس وتصفه بـ"الدبلوماسى"

أشادت صحيفة "لو موند" الفرنسية بالرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بعد توجهه مؤخراً فى زيارة إلى تونس، حيث وصفته الصحيفة بـ"الرجل الدبلوماسى" فعلى الرغم من كونه رئيسا لحزب الجمهوريين، إلا أن استقباله كان مماثلا لرئيس الجمهورية، وكانت كل تحركاته فى مواكب مؤمنة بنخبة من أفراد الشرطة.

كما أن مقابلته الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى فى قصر قرطاج استمرت لمدة ساعة كاملة وهذا خير دليل على أن نيكولا ساركوزى رجل دبلوماسى وسياسى بارع، كما أنه خلال زيارته توجه ساركوزى إلى النصب التذكارى لضحايا تفجير متحف باردو لوضع إكليل من الزهور على أرواحهم.

ومن أبرز ما لفتت إليه الصحيفة هى عبارة نيكولا التى قالها بعد تناوله العشاء فى القصر الرئاسى وهى: "أنا هنا ليس لتمثيل فرنسا بالكامل أو للتحدث نيابة عنها ولكنى أمثل عائلتى السياسية فقط".

ويشار إلى أن زيارة رئيس حزب الجمهوريين إلى تونس أيعدت المسئوليين التونسيين، حيث وجه له الوزراء الكثير من الشكر لزيارته لبلدهم، وزيارته لأحد الأسواق السياحية المهجورة منذ أحداث الثورة، مما يعد دعاية سياحية عظيمة منه.