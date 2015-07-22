أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع صالح جمعة.. وعبد الصادق: نشكر إنبي

Google+ Print
الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع صالح جمعة.. وعبد الصادق: نشكر إنبي الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع صالح جمعة.. وعبد الصادق: نشكر إنبي

أعلن علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط إنبي الدولي، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء الإعلان الأول من إنبي عن انتقال لاعبه صالح جمعة للنادي الأهلي بعقد يمتد لخمسة مواسم، بعد نهاية فترة إعارته لناسيونال ماديرا.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com: "الأهلي أنهى صفقة صالح جمعة بعقد يمتد لخمسة مواسم، مقابل 7 ملايين جنيه".

وتابع "صالح جمعة لاعب مميز وإضافة للأهلي. ونشكر إنبي على التعاون المثمر معنا".

وواصل متما "كما نشكر اللاعب الذي أعلن تمسكه بالأهلي في أكثر من مناسبة، حتى أتممنا الصفقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع