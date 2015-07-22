الأهلي يعلن رسميا التعاقد مع صالح جمعة.. وعبد الصادق: نشكر إنبي

أعلن علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلي عن التعاقد مع صالح جمعة لاعب وسط إنبي الدولي، لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجاء الإعلان الأول من إنبي عن انتقال لاعبه صالح جمعة للنادي الأهلي بعقد يمتد لخمسة مواسم، بعد نهاية فترة إعارته لناسيونال ماديرا.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com: "الأهلي أنهى صفقة صالح جمعة بعقد يمتد لخمسة مواسم، مقابل 7 ملايين جنيه".

وتابع "صالح جمعة لاعب مميز وإضافة للأهلي. ونشكر إنبي على التعاون المثمر معنا".

وواصل متما "كما نشكر اللاعب الذي أعلن تمسكه بالأهلي في أكثر من مناسبة، حتى أتممنا الصفقة".