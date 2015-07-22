محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته لحل مشاكل ذوى الإعاقة بالمحافظة

قرر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلين عن ذوى الإعاقة للاجتماع بشكل دورى، لعرض الإنجازات والتحديات التى تواجه ذوى الإعاقة بالمحافظة لإيجاد الحلول السريعة لها.

كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة تخصيص مقر دائم للمجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة ليكون بمثابة بيت لكل ذوى الإعاقة بأسيوط.

ومن جانبه، أشاد حاتم قطب مقرر المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة بدعم المهندس ياسر الدسوقى ومساندته لذوى الإعاقة بالمحافظة وتفعيل المجلس القومى ليكون حلقة الوصل بين القيادات التنفيذية ومقدمى الخدمات وذوى الإعاقة.

وأضاف، أن محافظ أسيوط أكد فى لقاء له مع فريق المعاقين قبيل سفره لإحدى البطولات الخارجية، أن الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة يعكس مدى تقدم الأمم وحجم إنسانيتها ووعى أفرادها ومؤسساتها بمختلف تخصصاتها، مؤكدا فى هذا الصدد حرص القيادة السياسية على أبناء الوطن من ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن مجلس شئون الإعاقة سيقوم بمناقشة وعرض التحديات التى تواجه ذوى الإعاقات الحركية والذهنية والسمعية والبصرية على المسئولين لإيجاد الحلول ومواجهتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصلحة الفضلى لذوى الإعاقة وأسرهم ودمجهم فى المجتمع.