غدا.. مهرجان للشباب بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية

تنظم غدا الخميس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية المهرجان السنوى للشباب الذى تنظمه المجموعة الكشفية بمطرانية الإسماعيلية للأقباط الأرثوذكس هذا العام بمدرسة السلام الإنجيلية، ويبدأ اليوم من الساعة العاشرة صباحا وينتهى فى الساعة العاشرة مساء.

ويشارك فى المهرجان ما يقرب من 3000 شباب (ثانوى – جامعى – خريج) من جميع أنحاء الجمهورية ويتضمن اليوم فقرات وألعابا ترفيهية وثقافية ويختتم بحفل ثقافى بحضور بعض الشخصيات الدينية والعامة.

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