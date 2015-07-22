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فنانو الإسماعيلية يطالبون بالمشاركة فى معرض افتتاح قناة السويس الجديدة

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فنانو الإسماعيلية يطالبون بالمشاركة فى معرض افتتاح قناة السويس الجديدة فنانو الإسماعيلية يطالبون بالمشاركة فى معرض افتتاح قناة السويس الجديدة
قال الفنان محمد النادى رئيس مجموعة 6×6 ورئيس نادى الفنون التشكيلية بالإسماعيلية، إن مجموعة من الفنانين بالحركة التشكيلية بالإسماعيلية وعلى رأسهم الفنان محمد ربيع، والفنان عوض الخولى، والفنانة إيمان سلام والفنان خالد خالد، والفنانة منى الصياد والفنان حسنى عبد السلام وآخرون، طالبوا الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بتوجيه الدعوة لهم للمشاركة بحفل افتتاح قناة السويس.

وأشار النادى فى تصريحات له، إلى أنه تم تجاهلهم بالمعرض المنظم على هامش الاحتفالية من قبل وزارة الشباب ووزارة الثقافة وترشيح فنانين من أماكن مختلفة، وتجاهل فنانى الإسماعيلية، علما بأن المحافظة تشهد منذ عدة سنوات نهضة تشكيلية حقيقية، وذلك ظهر بمشاركة العديد من فنانى المحافظات بفعاليات المعارض والصالونات بالإسماعيلية، مطالبين بالمشاركة بفاعلية وتسخير إمكاناتهم لإظهار الوجه الحضارى للإسماعيلية بمثقفيها ومبدعيها.

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