مصرع طفل دهسا تحت عجلات جرار زراعى فى المنيا

لقى طفل مصرعه تحت عجلات جرار زراعى بالمنيا تم نقله إلى المستشفى تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع طفل تحت عجلات المقطورة الخلفية لجرار زراعى، بقرية منقطين بسمالوط.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير الجرار الزراعى رقم 40002 المنيا، بمقطورة قيادة رجب عباس محمد 43 سنة فلاح، ومقيم دير سمالوط، بأحد شوارع القرية، قام الطفل أشرف إبراهيم سيد 9 سنوات، تلميذ ومقيم بذات الناحية، بمغافلة قائد الجرار، واعتلاء المقطورة من الخلف، وسقط أسفل عجلاتها، ولقى مصرعه فى الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.