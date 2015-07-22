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أمن السويس يشن حملة لإزالة الإشغالات بالكورنيش وبورتوفيق

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أمن السويس يشن حملة لإزالة الإشغالات بالكورنيش وبورتوفيق أمن السويس يشن حملة لإزالة الإشغالات بالكورنيش وبورتوفيق
شنت قوات الأمن بالسويس صباح اليوم، حملة إزالات موسعة لرفع المخلفات والتعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش وبورتوفيق.

قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس لـ"اليوم السابع" إن الحملة قامت برفع المخلفات المتمثلة فى انتشار بائعين جائلين بطول الكورنيش، موضحا أنه تلاحظ خلال شهر رمضان وعيد الفطر انتشارا مكثفا لبائعين يفترشون الأرض بوضع كراسى وتحويلها إلى مقاهى مفتوحة.

وأضاف مدير الأمن أن الحملات سواء الخاصة بإزالات الإشغالات أو ضبط الخارجين عن القانون مستمرة يوميا بجميع أحياء المحافظة الخمسة وتلقى ثمارها، ويتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد كل المخالفين.

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