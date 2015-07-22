الانتهاء من نفق يربط بنها القديمة بالجديدة نهاية أغسطس المقبل

تابع المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أعمال نفق المنشية الجديد الذى يربط بين منطقة المنشية ومنطقة كلية العلوم، أو كما يقولون بربط بين بنها القديمة والجديدة.

قال مصطفى عباس رئيس مدينة بنها، إن الأعمال فى النفق حتى الآن وصلت إلى مرحلة الحفر أسفل السكة الحديد، إضافة إلى أن تكلفة هذا النفق تبلغ 11 مليون جنيه، ويتم من خلاله حل أزمة المرور نهائيا، والتى تصيب المدينة فى أوقات الذروة، وتحقيق الانسيابية وتقديم خدمة جليلة للمواطنين من خلال شعورهم بالراحة خلال تنقلاتهم وذهابهم إلى أعمالهم دون إهدار للوقت الذى كان يضيع يوميا فى المواصلات، ومن المقرر افتتاح النفق فى أعياد القليوبية القومية نهاية شهر أغسطس المقبل.

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