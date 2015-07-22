محكوم عليه بالمؤبد يهرب من قاعة المحكمة بالمنيا

تمكن محكوم عليه بالمؤبد من الهرب من داخل قاعة محكمة ديرمواس جنوب محافظه المنيا أثناء عرضه، بينما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب

كان اللواء محمد الهلباوي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بتمكن متهم محكوم عليه بعقوبة المؤبد من الهرب وتبين من تحريات العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب والنقيب علاء البرادعي معاون مباحث مركز ديرمواس أن المتهم الهارب يدعى عبد اللاه -ع 47 سنه محكوم عليه بالسجن المؤبد وأنه تمكن من الهرب أثناء عرضه على المحكمه وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه.