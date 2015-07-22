قلة عدد ساعات نومك يعرضك لانخفاض الضغط ويضعف ذاكرتك

كثير من الأشخاص يعانون من قلة عدد ساعات نومهم عن المعدل الطبيعى نتيجة إفراطهم فى تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والنسكافيه وكذلك السهر والعمل لفترات طويلة حتى الليل مما يؤدى لتعرضهم لبعض المشاكل الصحية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، يساهم قلة نوم الأشخاص عن عدد ساعات النوم الطبيعية فى حدوث مشاكل واضطرابات تؤثر على الجهاز العصبى وتزيد فرص الإصابة ببعض الأعراض التالية:

1) التوتر العصبى.

>2) ضعف الذاكرة وعدم التركيز.

>3) الأرق المستمر.

>4) فقدان الشهية للطعام.

>5) التهابات الأعصاب الطرفية.

>6) تأخر القدرات الذهنية والفكرية.

>7) قلة التحصيل العلمى والدراسى.

كما تساعد فى الإصابة ببعض الأمراض العضوية مثل انخفاض ضغط الدم وكذلك تؤدى لحدوث جلطات مخية وأمراض بالقلب والشرايين التاجية.

لذلك ينصح د. عياد: يجب على الأشخاص ضرورة ألا يقل عدد ساعات النوم يوميًا ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا وذلك للحفاظ على القدرات العقلية والنمو للجسم نظرًا لأهمية النوم على كفاءة أداء الجهاز العصبى المركزى والحفاظ على الدورة الدموية المخية.