أنبى يبيع “صالح جمعة” للأهلى ويرحب بانتقال “كهربا” للزمالك

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي انبي أن إدارة الفريق وافقت على فكرة انتقال محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف الزمالك ،وكذلك تعاقد النادى الأهلى مع صالح جمعه.

وكان الزمالك قد قدم عرض رسمى للحصول على خدمات ثلاثى أنبى “كهربا”،”أحمد رفعت”،بالإضاافة لصالح جمعه ،قبل نجاح مناتفسه النادى الأهلى فى الحصول على توقيع الأخير ،والإتفاق على شرائه مقابل 7مليون جنيه.

يذكر ان الزمالك قد أشار فى الأيام السابقة عن حصوله كتابيا على ترحيب “كهربا” و”رفعت” بالإنضمام للفريق،قبل موافقة أنبى على رحيل الآول ،ورفض فكرة الإستغناء عن الثانى ،والتأ كيد على حاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.