أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو بتعانى من ارتفاع ضغط العين اعرف الأسباب وطرق العلاج

Google+ Print
لو بتعانى من ارتفاع ضغط العين اعرف الأسباب وطرق العلاج لو بتعانى من ارتفاع ضغط العين اعرف الأسباب وطرق العلاج
كثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط العين نتيجة لأسباب وعوامل مختلفة منها الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والمياء البيضاء. وحول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليرز، يوجد بالعين أهداب تشبه الغدة تقوم بإفراز سائل مائى يكون له دورة داخل العين ويتم تصريفه بزاوية العين بالخزانة الأمامية ويكون هذا السائل مسئولًا عن ضغط العين.

ويستكمل د. النحرواى قائلا: إذا حدث ضعف فى تصريف السائل المائى بالعين فإن ضغط العين يرتفع ويؤدى لحدوث تلف فى العصب البصرى والذى يطلق عليه "المياة الزرقاء".

ويتابع د. النحراوى: من أسباب ارتفاع ضغط العين مرض السكر والمياه البيضاء وأمراض الهرمونات وإصابات العين والمضاعفات الحادة لبعض العمليات الجراحية".

وأضاف د. النحراوى: يمكن التحكم فى ضغط العين من خلال استخدام القطرات والأدوية التى تقلل السائل المائى أو تحسن معدل تصريفة من زواية الخزانة الأمامية أو العمليات الجراحية أو الليزر لإحداث ثقب فى القزحية لتخفيض ضغط العين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365