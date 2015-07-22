لو بتعانى من ارتفاع ضغط العين اعرف الأسباب وطرق العلاج

كثير من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط العين نتيجة لأسباب وعوامل مختلفة منها الإصابة ببعض الأمراض مثل السكر والمياء البيضاء. وحول ذلك يقول الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتوليرز، يوجد بالعين أهداب تشبه الغدة تقوم بإفراز سائل مائى يكون له دورة داخل العين ويتم تصريفه بزاوية العين بالخزانة الأمامية ويكون هذا السائل مسئولًا عن ضغط العين.

ويستكمل د. النحرواى قائلا: إذا حدث ضعف فى تصريف السائل المائى بالعين فإن ضغط العين يرتفع ويؤدى لحدوث تلف فى العصب البصرى والذى يطلق عليه "المياة الزرقاء".

ويتابع د. النحراوى: من أسباب ارتفاع ضغط العين مرض السكر والمياه البيضاء وأمراض الهرمونات وإصابات العين والمضاعفات الحادة لبعض العمليات الجراحية".

وأضاف د. النحراوى: يمكن التحكم فى ضغط العين من خلال استخدام القطرات والأدوية التى تقلل السائل المائى أو تحسن معدل تصريفة من زواية الخزانة الأمامية أو العمليات الجراحية أو الليزر لإحداث ثقب فى القزحية لتخفيض ضغط العين.