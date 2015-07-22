وزير الدفاع الاميركى يصل الى السعودية

>وصل وزير الدفاع الاميركى اشتون كارتر الاربعاء الى جدة للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان، وذلك بعد اسبوع على توقيع الاتفاق حول البرنامج النووى الايرانى الذى يثير قلق دول الخليج.

وكان كارتر التقى الثلاثاء فى القدس رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو الذى يعارض الاتفاق بشدة.

وتخشى اسرائيل ودول الخليج خصوصا ان يعطى رفع العقوبات التجارية المفروضة على ايران موارد مالية كبيرة يمكن ان تستغلها لدعم حلفائها فى المنطقة مثل حزب الله اللبناني.

ويقترح كارتر لتهدئة هذه المخاوف تعزيز التعاون العسكرى مع الحلفاء التقليديين لواشنطن.

واشار مسؤول فى وزارة الدفاع الاميركية الى ان الولايات المتحدة تعتزم خصوصا فى السعودية بحث مسائل تدريب القوات الخاصة، والامن المعلوماتي، والدفاع المضاد للصواريخ، وحرية الملاحة فى مضيقى البحر الاحمر والخليج الاستراتيجيين.

واضاف المسؤول ان كارتر سيذكر ايضا بان الولايات المتحدة تعتزم التصدى للمتطرفين السنة على غرار تنظيم الدولة الاسلامية.