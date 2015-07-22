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طيران التحالف يقصف جنوب الرمادى بالأنبار ويقتل 5 إرهابيين من داعش

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طيران التحالف يقصف جنوب الرمادى بالأنبار ويقتل 5 إرهابيين من داعش طيران التحالف يقصف جنوب الرمادى بالأنبار ويقتل 5 إرهابيين من داعش
نفذ طيران التحالف الدولى خمس غارات اليوم الأربعاء، استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة "الطاش" جنوبى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق، أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين.
>وذكرت خلية "الإعلام الحربى" للعمليات المشتركة العراقية أن الضربات الجوية للتحالف أدت إلى تدمير موقعين لداعش ونفق كان يستخدمه عناصر التنظيم وقتل من كان بداخله.

وقالت مصادر أمنية إن القوات العراقية المشتركة شرعت فى عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على جامعة الأنبار غربى الرمادى من قبضة داعش، مشيرة إلى أن قوة من مكافحة الإرهاب مسنودة بطيران الجيش العراقى بدأت عملية عسكرية لتحرير جامعة الأنبار وتشتبك مع مسلحى التنظيم.

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "ام كيو-1 " عثر عليها أمس قرب مصنع للأسمنت فى بادية السماوة فى محافظة المثنى جنوبى العراق والتى سقطت بسبب خلل فنى خلال مهمة لها لجمع معلومات استخباراتية.

وكانت القوات العراقية المشتركة بدأت يوم الاثنين 13 يوليو عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبد الله انطلاق عملية تحرير الأنبار، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى أعلن يوم /الثلاثاء.. 26 مايو 2015م/ بدء عملية تحرير الأنبار واستكمال تحرير محافظة صلاح الدين شمالى العراق من قبضة داعش تحت شعار"لبيك ياعراق".

وهاجم (داعش) مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار يوم /الجمعة 15 مايو/ بالسيارات المفخخة والانتحاريين وتمكن من التسلل إلى منطقة البو علوان والمجمع الحكومى بالمدينة من خلال نهر الفرات عقب التفجيرات الانتحارية، مما اضطر القوات الأمنية إلى التراجع وإنشاء خطوط دفاعية جديدة، وبعد يومين من الاشتباكات انسحبت قوات "سوات" والفرقة الذهبية من مقر عمليات الأنبار بمنطقة الملعب إلى شرق مدينة الرمادي، كما أخلت قوات الفرقة الثامنة للجيش مقرها بالرمادى دون أوامر من القيادة العليا، مما سهل سقوط المدينة بيد داعش.
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