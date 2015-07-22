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مصرع 5 سيدات وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بقنا

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مصرع 5 سيدات وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بقنا مصرع 5 سيدات وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بقنا

أرشيفية – تصادم

لقيت 5 سيدات مصرعهن و أصيب 10 اشخاص آخرين، صباح اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتى أجرة و ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسه بمركز قنا.
> تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين ارقام  8491 ملاكى قنا  و سيارة ميكروباص  بمركز قنا.
> كشفت التحريات  أنه أثناء سيرة  السياره الأولى فى طريقها  من نقاده ومتجهة إلى قنا و أمام قرية المحروسه حاول سائق السيارة الثانية تخطيها فأصطدم بها من الخلف مما أدى لإنقلابها و اشتعال النيران بها مما أسفر ذلك عن مصرع كلا من شفيقة سعد على ٥٠ سنه و نجاح إبراهيم مرسى و حسينه عثمان على و عليه على و صنوعه محمد ياسين و إصابة كلا من   محمد أبو السعد إبراهيم 13 سنة و هند إبراهيم محمد 25 سنة و صلاح محمد 18 سنة و باتعه محمد على 35 سنة و هدير جمال على 24 سنة و هند محمد محمود 50 سنة وحسام حسن عبدالحافظ  21 سنة، و عبد الدايم سعد محمد 36 سنة و أحمد محمد يوسف 33 سنة و محمود سيد 25 سنة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام،  وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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