مصرع 5 سيدات وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بقنا

لقيت 5 سيدات مصرعهن و أصيب 10 اشخاص آخرين، صباح اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتى أجرة و ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسه بمركز قنا.

> تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين ارقام 8491 ملاكى قنا و سيارة ميكروباص بمركز قنا.

> كشفت التحريات أنه أثناء سيرة السياره الأولى فى طريقها من نقاده ومتجهة إلى قنا و أمام قرية المحروسه حاول سائق السيارة الثانية تخطيها فأصطدم بها من الخلف مما أدى لإنقلابها و اشتعال النيران بها مما أسفر ذلك عن مصرع كلا من شفيقة سعد على ٥٠ سنه و نجاح إبراهيم مرسى و حسينه عثمان على و عليه على و صنوعه محمد ياسين و إصابة كلا من محمد أبو السعد إبراهيم 13 سنة و هند إبراهيم محمد 25 سنة و صلاح محمد 18 سنة و باتعه محمد على 35 سنة و هدير جمال على 24 سنة و هند محمد محمود 50 سنة وحسام حسن عبدالحافظ 21 سنة، و عبد الدايم سعد محمد 36 سنة و أحمد محمد يوسف 33 سنة و محمود سيد 25 سنة، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.