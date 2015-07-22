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الكنيسة الأرثوذكسية تهنىء الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

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الكنيسة الأرثوذكسية تهنىء الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو الكنيسة الأرثوذكسية تهنىء الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

وتواضروس

أصدرت الكنيسة المصرية القبطية الارثوذكسية وعلي رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بيانًا، قدمت فيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى وكافة قواه الوطنية في ذكري ثورة 23 يوليو ووصفتها بأنها “ثورة الشعب التاريخية ،ومثلت خطوة مباركة في تحديث الدولة المصرية وشحذ همتها التنموية ” .

وقالت فى بيانها : نطلب من الله لشعبنا المصري أن يكمل مسيرته التاريخية التي اطلقها بثورتي 25 يناير و30 يونيو بتحقيق أمانيه في العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والحرية المسئولة والتقدم الحضاري والإنساني رغم كل المخاطر والتحديات.

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