جامعة جنوب الوادي تستعد للتنسيق الاليكتروني

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الانتهاء من تجهيز معامل الحاسب الالي بالجامعة لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث يتم استقبال طلاب المرحلة الأولى، اعتبارا من يوم السبت 25 يوليو حتى الأربعاء 29 يوليو.

و أشار رئيس الجامعة إلى أن المعامل تفتح أبوابها يوميًا لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءا، بينما تستمر المعامل في تقديم خدماتها للطلاب حتى السابعة مساء يوم الأربعاء 29 يوليو .

و أضاف الدكتور حفني اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب، أنه تم تجهيز 4 معامل بمقر الجامعة بقنا مجهزة بعدد 78 جهاز . حيث تم تخصيص معمل التطوير بكلية التربية لطلاب و طالبات الشعبة العلمية و معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات لطالبات الشعبة الادبية و معمل التطوير 2 بمبنى قاعة المؤتمرات لطلاب الشعبة الادبية و معمل 3 بمبنى قاعة المؤتمرات لطلاب و طالبات الشعبة الادبية . واضاف نائب رئيس الجامعة انه تم تخصيص اماكن انتظار للطلاب وذويهم بمدرج 1 بكلية التربية ومدرج 1 بمبنى المدرجات و مدرجات كلية الآداب، كما يتواجد بكل معمل مهندس حاسب الي ومدخل بيانات واخصائي شئون طلاب لمساعدة الطلاب و الاجابة على كافة الاستفسارات .

وأضاف على فكري مدير مركز المعلومات ان معمل نادي التكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة بالأقصر مجهز بعدد 15 جهاز . ومعمل التطوير 1 بكلية التربية بالغردقة مجهز بعدد 20 جهاز .