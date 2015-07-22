إصابة 6 مجندين في تصادم أتوبيس بسيارة شرطة بالغردقة

أصيب 6 مجندين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم لورى تابع لمديرية أمن البحر الأحمر، بأتوبيس نقل عام قنا امام مدخل محطة اتوبيس الوجه القبلي بشارع النصر بالغردقة

كان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين لورى شرطة رقم “ب/168181″ مع اتوبيس، مما أسفر عن إصابة ستة مجندين تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام

والمجندون هم: عادل رجب محمد “21 سنة” – مينا ممدوح جاد “21 سنة” – عماد سيد عبده “22 سنة” -محمد حسين حسن “21 سنة” – أحمد رسمي عبد الكريم “21 سنه” – عبد الحميد محمد عيسى “24 سنة.