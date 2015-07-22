أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وصول 14 ألف و 500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

Google+ Print
وصول 14 ألف و 500 طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 14 ألف و 500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

موانئ السويس- أرشيفية

 صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز و السفينة جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

 يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة بورياب  و على متنها 233 طن معدات قادمة من جبل على ، يستعد ميناء السخنة اليوم لمغادرة السفينة كوتا كيمباك و على متنها 115 حاوية بوزن 2795 طن متجهة الى العقبة و السفينة او ام بونتاتيس و على متنها 53 حاوية متجهة الى جدة.

 يـستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 537  راكب و 105 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 104 راكب و 91 سيارة و 1 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة ان بى بى ستيمر و على متنها 8540 طن كوارتز متجهة الى النرويج و العبارة امانة و على متنها 439 راكب و 14 سيارة و 33 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 82 شاحنة و 11 راكب .

 كما  شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و 75 راكب كما غادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 307 راكب و 33 سيارة و 4 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 431 راكب و 10 سيارة و 8 شاحنة .

 كما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض و على متنها 130 راكب و 14 سيارة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 15 سيارة ملاكى و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 49 راكب و 44 شاحنة.

 كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 602 راكب منهم 448 معتمر و 10 باص عمرة و 25 سيارة و 2 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 587 راكب و 4 سيارة و السفينة سينا و على متنها 13 تريلا و 2 براد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر