وصول 14 ألف و 500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز و السفينة مصر جاز و على متنها 6 الاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة بورياب و على متنها 233 طن معدات قادمة من جبل على ، يستعد ميناء السخنة اليوم لمغادرة السفينة كوتا كيمباك و على متنها 115 حاوية بوزن 2795 طن متجهة الى العقبة و السفينة او ام بونتاتيس و على متنها 53 حاوية متجهة الى جدة.

يـستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 537 راكب و 105 سيارة و العبارة مسرة و على متنها 104 راكب و 91 سيارة و 1 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة ان بى بى ستيمر و على متنها 8540 طن كوارتز متجهة الى النرويج و العبارة امانة و على متنها 439 راكب و 14 سيارة و 33 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 82 شاحنة و 11 راكب .

كما شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 75 شاحنة و 75 راكب كما غادر الميناء العبارة القاهرة و على متنها 307 راكب و 33 سيارة و 4 شاحنة و العبارة مسرة و على متنها 431 راكب و 10 سيارة و 8 شاحنة .

كما غادر ميناء الغردقة العبارة الرياض و على متنها 130 راكب و 14 سيارة ، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 282 راكب منهم 45 معتمر و 1 باص عمرة و 15 سيارة ملاكى و 9 شاحنة و 2 باص جيت و السفينة سينا و على متنها 49 راكب و 44 شاحنة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 602 راكب منهم 448 معتمر و 10 باص عمرة و 25 سيارة و 2 تريلا كما غادر الميناء العبارة ايلة و على متنها 587 راكب و 4 سيارة و السفينة سينا و على متنها 13 تريلا و 2 براد.