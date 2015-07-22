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محافظ الشرقية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة إشغالات بالزقازيق

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محافظ الشرقية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة إشغالات بالزقازيق محافظ الشرقية ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة إشغالات بالزقازيق
قاد الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، صباح اليوم الأربعاء حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق من منطقة وسط مدينة الزقازيق.

وكان المحافظ يرافقه اللواء ممدوح طه، رئيس مدينة الزقازيق، واللواء مليجى فتوح مليجى، مدير الأمن، وقيادات الجهاز التنفيذى والأمنى إلى منطقة وسط المدينة لإزالة إشغالات الطريق من شوارع عمرأفندى والبوسطة ومولد النبى وأحمد عرابى وغيرها.

وفى ذات السياق قام المحافظ بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه لمحل "بشاير الخير" للخضر والفاكهة بمنطقة سوق السمك لتعديه على حرم الطريق.

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