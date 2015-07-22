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وكيل أوقـاف السويس يطالب بالتحقيق فى تكرار حوادث الطرق بالسخنة

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وكيل أوقـاف السويس يطالب بالتحقيق فى تكرار حوادث الطرق بالسخنة وكيل أوقـاف السويس يطالب بالتحقيق فى تكرار حوادث الطرق بالسخنة
طالب الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، المسئولين بالتحقيق فى وقوع أكثر من 18 حادثا بعيد الفطر المبارك بطرق السويس من بينها فقط 11 حادثا على طريق السخنة، وهو ما أسفر عن مصرع 3 شباب وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى بيان أصدره اليوم، أن السويس تشهد كل عطلة رسمية وفى الأعياد تحديدا مروعة خاصة بطريق السخنة دون التحقق والتوقف عند هذه الظاهرة وكيفية معالجتها، حماية لدماء هؤلاء الشباب ولإيقاف سلسال الدم، موضحا أن الدماء لها حرمة ولابد من التعامل مع الأمر بجدية.

وتابع الدكتور كمال البربرى، هل كتب على السويس أن تتشح بالسواد فى أيام العيد، موضحا أن هناك تهورا من السائقين القادمين إلى السويس، وأن ارتفاع الحوادث التى تقع على طريق القطامية السخنة بالرغم من أنه من أفضل الطرق الصحراوية على مستوى جمهورية العربية ومن أعداد القوات المسلحة مما يؤكد أن كثرة الحوادث ليس بسبب مشكلة الطرق والبنية الأساسية، ولكن مشكلة قلة وعى وتهور قائدى السيارات.

وأضاف أن هناك أربعة من خيرة شباب السويس يسيرون فى طريق السخنة ثانى أيام العيد تأتى سيارة مسرعة متهورة من خلفهم، فتسبب فى وفاة ثلاثة وإصابة الرابع، بالإضافة إلى وفاة شاب يعمل على سيارة قادمة من أبو زنيمة فيقوم بالتهدئة عند نقطة موسى فتأتى سيارة متهورة من خلفه وتصدمه.

واختتم البيان "نرجو من السادة المسئولين توعية الشباب القادم للسخنة وعيون موسى وغيرها وذلك عبر التليفزيون ووسائل الإعلام المختلفة، وكذلك وضع أجهزة رادار على الطرق المؤدية للسخنة وعيون موسى وغيرها، ووضع عقوبات رادعة للمتجاوزين للسرعة".

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مصر 365

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