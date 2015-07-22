هيثم عرابي يكشف تفاصيل المشادة مع مرتضى منصور

كشف هيثم عرابي مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن تفاصيل المشادة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال مباراة قمة الدوري المصري أمس الثلاثاء.

وتغلب الأهلي على الزمالك 2-0 بهدفي مؤمن زكريا.

وكشف علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي عن حدوث اشتباكات لفظية من مرتضى منصور ضد هيثم عرابي مدير التعاقدات للفريق.

وقال عرابي لقناة "الأهلي": "لم أقابل مثل هذا الموقف في حياتي من قبل".

وتابع "لا أستطيع أن أكرر الألفاظ التي قالها لي هذا الشخص بين شوطي المباراة. هذه ليست رياضة أو كرة قدم".

وواصل متما "لابد أن يخرج قرار حاسم في الفترة المقبلة، وليس معنى صمتنا أن نتقل الإهانات بهذا الشكل".