صدقى صبحى: شعب مصر بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه

بعث الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الـ 63 لثورة 23 يوليو جاء فيها :

يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى الثالثة والستين لثورة يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التى خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية، وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

واليوم وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو التى حمل لواءها الشعب ولبى ندائها القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخة تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته المتجددة القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية .

وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها ..

>وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبـة الاحتفال بالذكرى 63 لثورة 23 يوليو المجيدة .

كما أصدر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة بنفس المناسبة.