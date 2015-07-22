مصر تؤكد أهمية عامل الوقت والإسراع بإنجاز الدراسات الخاصة بسد النهضة

أكدت مصر أهمية عامل الوقت والبدء فى إعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى فى أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إنهاء العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم الأربعاء، أمام اجتماعات الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة، التى بدأت فى العاصمة السودانية الخرطوم.

ونوه مغازى بأهمية اجتماع الخرطوم لاستكمال ما تم إنجازه حتى الآن، وكذلك ما تم التوصل إليه فى اتفاق المبادئ الموقع فى مارس الماضى بين قادة الدول الثلاثة، والذى حدد خارطة طريق واضحة للتعاون بين الدول الثلاث لتدعيم المنفعة المشتركة.

وأضاف، أن "أهم بنود اتفاق المبادئ يعتمد بدرجة كبيرة على مخرجات الدراسات المزمع إعدادها بواسطة اللجنة الثلاثية الوطنية، والتى تم التوصية بها فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء".

وأكد وزير الموارد المائية، على مسئولية الدول الثلاث عن إسراع العملية الحالية لتحقيق ما تم التوافق عليه بين قادة الدول الثلاثة، مشددا على أن عامل الوقت مهم للغاية، ولذا يجب البدء فى إعداد الدراسات فى أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إنجاز العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها.

كانت الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى قد بدأت صباح اليوم، أعمالها بحضور وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا الدكتور حسام مغازى والمهندس معتز موسى والدكتور ألامايو تيجنو.

وتبحث الاجتماعات، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة والتى لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوى الخبراء والتى عقدت بالقاهرة الشهر الماضى بناء على عرض المكتبين الاستشاريين والتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيدا لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان المحتملة وبدء العمل فى تنفيذ الدراسات طبقا للمدة الزمنية المتوافق حولها فى خارطة الطريق التى أقرتها الدول الثلاث.

وقد عقد وفد الخبراء الفنيين المصريين عدة اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين برئاسة دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى استعدادا للمشاركة الفعالة بجولة المفاوضات السابعة بالخرطوم.