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رسمياً.. صالح جمعة فى الأهلى لمدة 5 مواسم

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أعلن نادى إنبى موافقته على انتقال صالح جمعة إلى صفوف النادى الأهلى رسمياً لمدة خمس مواسم مقبلة.

وكشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، أن صالح وقع على رغبة باللعب الأهلى بداية من الموسم المقبل، بعد إنهاء كافة التفاصيل المادية مع القلعة الحمراء.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد أمس، الثلاثاء، بخبر توقيع صالح جمعة على رغبة اللعب للأهلى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- صالح جمعة يوقع رسمياً لإنبى على رغبة انتقاله للأهلى
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مصر 365