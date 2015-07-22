التعليم تقرر تدريس المناهج القديمة لمواد العربى والتاريخ بالثانوية

انتهت وزارة التربية والتعليم، من نتيجة مسابقة تأليف المناهج الجديدة للعام الدراسى 2015، 2016، والتى اشترك فيها عدد من دور النشر.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم ولجنة التحكيم قررت الإبقاء على مناهج اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع والتاريخ لطلاب الثانوية العامة بعد أن رسبت جميع دور النشر المتقدمة فى المسابقة.

وأضاف المصدر أن أعلى درجة حصلت عليها الكتب المتقدمة فى اللغة العربية وصلت إلى 70% فى الوقت الذى يشترط القرار الوزارى حصول الكتاب المؤلف على أكثر من 90% حتى يتم اعتباره فائزا فى المسابقة.

وأوضح المصدر أن الوزير شكل لجنة من مركز المناهج والمتخصصين لتنقيح ومراجعة الـ"3 مناهج" العربى وعلم النفس والتاريخ" القديمة والإبقاء على دراستها مع تعديل فى بعض الموضوعات والدروس على أن تبدأ فى عملها خلال أيام قليلة.

وعن دور النشر الفائزة فى مسابقة تأليف المناهج الدراسية، قال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك 7 دور نشر فازت فى كتب اللغات للمرحلة الثانوية وتضمنت مناهج الفرنساوى والإيطالى والإسبانى والألمانى، بالإضافة إلى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادى والتى فازت به مؤسسة "لونج مان" وأيضا جغرافيا الثانوية العامة وعلم الفلسفة والمنطق.

وكشف المصدر، أن لجنة التحكيم والتى تم تشكيلها من أساتذة من الجامعات التزمت بالقرار الوزارى رقم 263 فى ما يتعلق بشروط اختيار المنهج الفائز فى المسابقة، متوقعا أن يتم حذف من درس إلى 3 موضوعات فى اللغة العربية للصف الثالث الثانوى وتعديل بعض العبارات التى من شأنها التحريض على العنف.