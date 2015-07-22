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سقوط قهوجى وعامل متهمين بالتعدى جنسيا على طفلين فى القليوبية

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سقوط قهوجى وعامل متهمين بالتعدى جنسيا على طفلين فى القليوبية سقوط قهوجى وعامل متهمين بالتعدى جنسيا على طفلين فى القليوبية
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط قهوجى وعامل متهمين بالتعدى جنسيا على طفلين فى واقعتين مختلفتين بقليوب والخانكة، وتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر إخطارا بالواقعة الأولى من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث قسم قليوب، وتبين للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة ورود بلاغ لقسم شرطة قليوب من المدعو "مسعد.ع" 57 سنة بالمعاش ومقيم – دائرة القسم بقيام المدعو "طارق.ع" 19 سنة قهوجى ومقيم دائرة القسم، بالتعدى جنسياً على نجلته "ر.م" 7 سنوات وبتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها بمستشفى قليوب العام.. ورد التقرير الطبى يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وتعرض على الطب الشرعى لبيان سلامة غشاء البكارة من عدمه.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر رقم 5377 جنح قسم قليوب لسنة 2015م.

الواقعة الثانية بمركز الخانكة بعد ورود بلاغ من المدعو "صالح.ع" 40 سنة ومقيم – دائرة المركز بقيام المدعو "عمر.و" 16 سنة عامل ومقيم ذات الناحية باستدراج نجله 4 سنوات، إلى داخل منزله والتعدى عليه جنسياً، مما أدى لإصابته بسحجات حول فتحة الشرج، وفر هاربا عقب ذلك.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر 7930 إدارى مركز الخانكة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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مصر 365