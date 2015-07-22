"اللولب النحاسى" أفضل الوسائل الآمنة لمنع الحمل

تتنوع وسائل الحمل التى تعتمد عليها النساء فمنها الموانع الهرمونية كأقراص منع الحمل، ومنها الموانع الطبيعية كفترة الأمان.

فى السطور التالية نلقى الضوء على وسيلة مهمة ومنتشرة بين النساء وتعد من أهم وسائل منع الحمل، التى لا تعتمد على المركبات الهرمونية وهى اللولب النحاسى.

كيف يعمل اللولب النحاسى

يوضح استشارى أمراض النساء الدكتور جورج يواقيم طريقة عمل اللولب النحاسى، ودوره فى منع الحمل ويقول شارحًا: يعتمد عمل اللولب النحاسى على عنصر النحاس المكون له والذى يؤثر بالسلب على حركة الحيوانات المنوية داخل الرحم، كما يعمل على جعل الوسط الداخلى للرحم غير ملائم لنمو الجنين.

تغيرات طبيعية عليكِ توقعها مع اللولب

لكل وسيلة حمل آثارها السلبية وعلى الرغم من كون اللولب أقلهم فى تلك الآثار، إلا أن ذلك لا يمنع من وجودها، وأهمها تبعا لما يوضحه جورج يتمثل فى زيادة عدد أيام الدورة الشهرية بحوالى يوم واحد إلى يومين، مع زيادة كثافة كمية الدم المفرزة أثناء الدورة الشهرية، مع زيادة الشعور بألم البطن والظهر أثناء الدورة الشهرية.

>