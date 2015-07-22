أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"اللولب النحاسى" أفضل الوسائل الآمنة لمنع الحمل

Google+ Print
"اللولب النحاسى" أفضل الوسائل الآمنة لمنع الحمل "اللولب النحاسى" أفضل الوسائل الآمنة لمنع الحمل
تتنوع وسائل الحمل التى تعتمد عليها النساء فمنها الموانع الهرمونية كأقراص منع الحمل، ومنها الموانع الطبيعية كفترة الأمان.

فى السطور التالية نلقى الضوء على وسيلة مهمة ومنتشرة بين النساء وتعد من أهم وسائل منع الحمل، التى لا تعتمد على المركبات الهرمونية وهى اللولب النحاسى.

كيف يعمل اللولب النحاسى

يوضح استشارى أمراض النساء الدكتور جورج يواقيم طريقة عمل اللولب النحاسى، ودوره فى منع الحمل ويقول شارحًا: يعتمد عمل اللولب النحاسى على عنصر النحاس المكون له والذى يؤثر بالسلب على حركة الحيوانات المنوية داخل الرحم، كما يعمل على جعل الوسط الداخلى للرحم غير ملائم لنمو الجنين.

تغيرات طبيعية عليكِ توقعها مع اللولب

لكل وسيلة حمل آثارها السلبية وعلى الرغم من كون اللولب أقلهم فى تلك الآثار، إلا أن ذلك لا يمنع من وجودها، وأهمها تبعا لما يوضحه جورج يتمثل فى زيادة عدد أيام الدورة الشهرية بحوالى يوم واحد إلى يومين، مع زيادة كثافة كمية الدم المفرزة أثناء الدورة الشهرية، مع زيادة الشعور بألم البطن والظهر أثناء الدورة الشهرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365