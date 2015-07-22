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استشارى نفسى: حديثك مع أطفالك عن ثورة لم يشهدوها ينمى لديهم روح الجماعة

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استشارى نفسى: حديثك مع أطفالك عن ثورة لم يشهدوها ينمى لديهم روح الجماعة استشارى نفسى: حديثك مع أطفالك عن ثورة لم يشهدوها ينمى لديهم روح الجماعة
سرد الحكايات والقصص من أهم خطوات التربية السليمة، وتأسيس فكر سليم للطفل الصغير، ويزيد تأثير القصص بالإيجاب كلما اقتربت من الواقع وكانت حقيقية وأشخاصها حقيقيون، ولذا فثورة 23 يوليو وحكاياتها التى لا تنتهى، والتى تظهر معدن المصرى الذى ساهم فى التخلص من النظام الملكى الظالم، سبب حقيقى فى تنمية روح التحدى والإصرار والفخر لدى الطفل.

فالأطفال لم يعاصروا هذه المرحلة من تاريخ ، وحسبما توضح الدكتورة رغدة أحمد، الأخصائية النفسية، فإن ثورة يوليو كانت سببًا فى الشعور بالفرح، وتحسن نفسية أغلب المصريين لعقود، ولذا لابد من نقل هذه المشاعر الإيجابية والمفيدة لأطفال هذا الجيل اللذين لم يشهدوا مثل هذه الثورات المهمة، فبعض أطفال الجيل الحالى قد شهدوا ثورتى 2011 وثورة 30 يونيو، والحديث عن ثورة لم يشهدوها سبب فى تعميق فكرهم عن الثورة وأهميتها وفوائدها، وعن مثل هذه الحركات الشابة التى تدافع عن المظلوم، وتبيد الظالم.

لذا توضح رغدة أنه على الأب سرد حكايات وقصص تتعلق بثورة يوليو، ويعمل على تبسيطها للطفل حسب مرحلته العمرية وربطها بثورتى يناير و30 يونيو، مع زيادة عناصر التشويق والمفاجأة، والسرد السليم والقوى والمحبب للطفل، ونصحت الأخصائية النفسية الأب بعدة نصائح منها:

- اسرد لطفلك حكايات محببة عن التعاون والتماسك والاتحاد على الهدف للتخلص من الظلم والظالم.
>- لا تذكر الأحداث الصعبة وغير المفهومة للطفل كشهداء الثورات حتى لا يؤثر بالسلب على نفسيته.
>- اهتم بذكر الانتصارات بشكل لطيف ومرتب وجيد، واربطها بالثورات الحديثة ليستطيع الطفل فهم الأمور.

- اهتم بالتركيز على تشبيه أحد أبطال ثورة يوليو بشخصيات محببة للطفل فى الواقع، كالأب أو شخصية كرتونية، أو أخيه الأكبر أو بعض الشخصيات أبطال ثورتى يناير و30 يونيو اللذين يعرفهم الطفل جيدًا.
>- اهتم بالتركيز على إطلاق النصائح للطفل من خلال حكاياتك، كالاهتمام بأداء الواجبات، والتركيز على الوصول للهدف، والنجاح وحب الانتصار، والتجمع حول هدف واحد، ومعرفة فوائد العمل الجماعى.
>- علم طفلك الإصرار وحب القتال من أجل الحق.
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