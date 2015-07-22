فرفش واتخلص من الحزن برمانة كل صباح

تقابلك يوميا الكثير من الأسباب التى تعكر صفو مزاجك، وتزيد من شجونك وأحزانك، ويمكنك بمنتهى السهولة التغلب على هذه المشاعر السلبية بإتباع أسلوب صحى وغذائى مفيد، وصحى يلعب فيه الغذاء دورا هاما لتغيير المود والسيطرة على المشاعر السلبية.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أكدت على أن النظام الغذائى الصحى لا شك يساعد على تغيير التخلص من المشاعر السلبية التى يشعر بها الفرد، منها الاكتئاب، والحزن، وانعدام الأمل، أو الإحباط، فهذه المشاعر السلبية تؤثر على الصحة العامة بشكل عام، وعلى النفسية بشكل حاص، كما تؤثر على جمال الجلد وحالة البشرة والنشاط والطاقة.

ولذا نصحت سمر بضرورة مواجهة هذه المشاعر السلبية بتناول ثمرة من الرمان أو عصيره المغذى يوميا كل صباح، أو بين وجبة الغداء والعشاء لتصبح أفضل مقوى للمشاعر الإيجابية والتخلص من الشعور بالحزن والاحباط، لأن الرمان يساعد على تحفيز الدماغ لإنتاج هرمون السعادة والفرح، والتريبتوفان المسئول عن الوقاية من الاكتئاب.

لذا تنصح أخصائية التغذية العلاجية بتجنب تناول الطعام غير الصحى، والاعتماد على الفاكهة وبشكل خاص الرمان، وإدخالها فى البرنامج الغذائى الصحى اليومى الذى يساعد على التخلص من الحزن والشعور بالإحباط وضعف الطلاقة والنشاط.