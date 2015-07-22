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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

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إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم" إدخال بضائع ومواد بناء لغزة عبر "كرم أبو سالم"

غزة /أ ش أ/


>قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، السماح بإدخال 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر (كرم أبو سالم) التجارى جنوب شرق القطاع.
>وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع إن "الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات".
>وأشار إلى أنه من ضمن الشاحنات 43 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية، و150 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، بالإضافة لضخ كميات من المحروقات.
>ويعتبر معبر (كرم أبو سالم) المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة،وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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