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توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة

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توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود شمال قطاع غزة، كما أطلقت نيرانها تجاه قوارب الصيادين.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة على حدود بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وقامت بعمليات تمشيط فى المنطقة.

فى سياق متصل، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه قوارب الصيادين قبالة سواحل منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا ومنطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يوما.
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