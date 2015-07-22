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بالصور.. القبض على الراقصتين شاكيرا وبراديس بتهمة التحريض على الفسق

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نجحت قوة رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى من ضبط كل من الراقصتين "شاكيرا وبراديس" بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعاية للعرى.

وانطلقت القوة تحت إشراف اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى الذى تلقى تكليفا من النيابة العامة بإجراء تحريات ومعلومات حول بلاغات تقدم بها عدد من المحامين والصحفيين بقيام "براديس" و"شاكيرا" بالتحريض على ممارسة والتحريض على الفسق والفجور.

وقد أثبتت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة بلاغات الشاكين، وأن الراقصتين اعتادتا التحريض على الفسق والفجور وممارسة أفعال وتصرفات خادشة للحياء والآداب العامة وأبرزها نشر العرى، لافتة إلى أن الأفعال التى تقوم بها الراقصتان تتنافى مع قيم وأخلاق الشعب المصرى.

وعقب تحديد مكان المتهمتين خرجت مأمورية برئاسة العميد يوسف العادلى وضمت المقدم أحمد طاهر والمقدم عصام أبو عرب والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق والمقدم حسن النجار الراقصة سها محمد على وشهرتها "شاكيرا"، و الراقصة داليا كمال يوسف وشهرتها "براديس"، وقد حرر محضر للمتهمتين وجارى إرسالهما إلى النيابة للتحقيق.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

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