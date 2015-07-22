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بدء أعمال الجولة السابعة للجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم

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بدء أعمال الجولة السابعة للجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم بدء أعمال الجولة السابعة للجنة الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم

سد إثيوبيا

بدأت صباح اليوم الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم أعمال الجولة السابعة للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بحضور وزراء المياه فى الدكتور حسام مغازى، والسودان المهندس معتز موسى، وإثيوبيا الدكتور ألامايو تيجنو.

 وتبحث الاجتماعات، على مدى ثلاثة أيام، النقاط الفنية العالقة والتى لم تحسم من الجولة السادسة للمفاوضات على مستوي الخبراء والتى عقدت بالقاهرة الشهر الماضى بناء على عرض المكتبين الاستشاريين والتوصل إلى اتفاق بشأنها، تمهيدا لتوقيع العقود بعد الحصول على التوافق مع الاستشاريين المعنيين باستكمال تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول تأثير السد على دولتى المصب مصر والسودان المحتملة، وبدء العمل فى تنفيذ الدراسات، طبقا للمدة الزمنية المتوافق حولها فى خارطة الطريق التى أقرتها الدول الثلاث.

وقد عقد وفد الخبراء الفنيين المصريين اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين برئاسة دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، استعدادا للمشاركة الفعالة بجولة المفاوضات السابعة بالخرطوم.

أ ش أ

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