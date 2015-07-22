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صندوق مكافحة الإدمان: إعلان نتائج تحاليل سائقى النقل خلال أيام

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صندوق مكافحة الإدمان: إعلان نتائج تحاليل سائقى النقل خلال أيام صندوق مكافحة الإدمان: إعلان نتائج تحاليل سائقى النقل خلال أيام
أكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن نتائج التحاليل التى أجرتها وزارة الداخلية على سائقى النقل الثقيل والطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة حفاظاً على حياة المواطنين، وذلك عقب تسليم الصندوق للوزارة 15 ألف كاشف للتعاطى.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية قامت من خلال الكشف بأخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها، وبعدها يتم تأكيد العينات الإيجابية بمعامل وزارة الصحة، ومن ثم تحرير محضر لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وذلك فى إطار الخطة القومية التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزارة لمكافحة تعاطى المخدرات.

وقال، إن "اللجنة المنوط بها الكشف على المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الأعمال الدرامية الفائزة خلال شهر رمضان بجائزة أفضل عمل تناول قضية التدخين بصورة إيجابية تحث الشباب على البعد عنه، فى شهر أغسطس المقبل.

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مصر 365