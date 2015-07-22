الانتهاء من محطة محولات "قناة السويس الجديدة" خلال أيام

أكد المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية "إجيماك" لتنفيذ محطات محولات الكهرباء قدرات 66 و220 و500، أنه جارى الانتهاء من إنشاء محطة محولات الإسماعيلية الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المهندس مدحت رمضان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة محولات الإسماعيلية الجديدة تعمل على توصيل الكهرباء لقناة السويس الجديدة المقرر افتتاحها بعد 6 أغسطس المقبل، موضحًا أن قدرة المحطة تصل إلى 250 ميجا وات لتلبية احتياجات القناة.

وأشار رمضان، إلى أن الشركة تعاقدت على مشروعات جديدة ستقوم بها الفترة المقبلة، لإنشاء 6 محطات محولات جديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 480 مليون جنيه بمحافظة أسيوط وشمال قنا وغرب أسوان وبنى سويف وغرب الفيوم.

وأوضح رمضان، أن الشركة انتهت من تنفيذ ما يقرب من 8 محطات محولات بتكلفة تجاوزت 3 مليارات، حيث تم الانتهاء من محطة محولات جنوب طنطا 66 كيلو فولت بتكلفة 31 مليون جنيه، ومحطة أبو غالب 220 كيلو فولت بتكلفة 63 مليون جنيه، ومحطة 6 أكتوبر 66 كيلو فولت بتكلفة 39 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ محطة محولات الغردقة 66 كيلو فولت بتكلفة 27 مليون جنيه، ومحطة محولات مطار القاهرة 220 كيلو فولت بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، ومحطتين بميت غمر 220 و66 كيلو فولت بتكلفة 54 مليون جنيه، ومحطة جهد 66 كيلو فولت بتكلفة 23 مليون و363 ألف جنيه بالكوم الأحمر، بالإضافة إلى محطة محولات بكوم أبو راضى جهد 66 كيلو فولت بتكلفة 21 مليون 309 ألف جنيه.

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