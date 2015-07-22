محافظة البحيرة تستعد لإزالة 10 آلاف قفص سمكى بعد كارثة نفوق الأسماك

بعد أن شهدت مدينة رشيد بالبحيرة تكرار كارثة نفوق الأسماك، هناك قرابة الـ 10 آلاف قفص سمكى فى طريقها للإزالة من خلال حملة مكبرة سيقودها محافظ البحيرة.

وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الخاصة "لليوم السابع" الذى أكد خلالها أنه جار التنسيق مع محافظ كفر الشيخ للإعداد لحملة مكبرة لاستهداف الأقفاص السمكية بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ بفرع رشيد، والتى يصل عددها قرابة الـ 10 آلاف قفص سمكى بنطاق المحافظتين، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، بمديرتى أمن البحيرة وكفر الشيخ وهيئة حماية وتطوير النيل.

وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يتهاون مع المخالفين، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات، مشيرا أنه سيتم إزالة كل التعديات الواقعة على نهر النيل والمجارى المائية خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت حالة من الذعر بين الأهالى والصيادين، بعد نفوق كميات كبيرة من أسماك الأقفاص السمكية المتواجدة بنهر النيل، وذلك خوفا من تسمم هذه الأسماك، بعد تكرار هذه الكارثة لأكثر من مرة.

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